Krise verschärft Armut: 190.000 Steirer gefährdet

Wenig gesellschaftliche Teilhabe

Relativ viele Steirer würden in „relativer Armut“ leben. Diese wirkt sich nicht in Form von Hunger oder Obdachlosigkeit aus, sondern durch den Mangel an gesellschaftlicher Teilhabe - also, ob man sich Kino-, Theater-, Konzertkarten oder einen Besuch im öffentlichen Schwimmbad leisten kann.