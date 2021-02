Jagd auf mutierte Varianten von Corona im Land

Die Hiobsbotschaft kam am 14. Jänner: Der oberösterreichische Krisenstab meldete „zwei begründete Verdachtsfälle“, die auf die in Großbritannien entdeckte, gefährliche Coronavirus-Variante hindeuten. Zwei Wochen später war es dann Gewissheit: Fünf Fälle wurden offiziell bestätigt. Seither setzt sich der Negativ-Trend bei den Mutationen rapide fort. In den vergangenen Tagen bestimmten Labore immer mehr mögliche Verdachtsfälle. Am 9. Februar gab es 236, am 10. Februar 279, am 11. Februar 320 und gestern bereits 566. Bei 13 Fällen gilt die britische Mutation bereits als gesichert. Besonders betroffen sind die Bezirke Wels-Land und Vöcklabruck, in denen die meisten verdächtigen Proben aufgetaucht sind.