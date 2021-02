Dieser Schandfleck muss endlich weg

Gegen kein anderes Bundesligateam wartet Sturm so lange auf einen Sieg wie gegen den LASK. Im April werden es zwei Jahre, seit Sturm die Schwarz-Weißen aus der Stahlstadt letztmals in die Knie zwingen konnte. 2:1 gewann die Elf damals unter Roman Mählich in Pasching - die Ausbeute seitdem gruselig: Inklusive Cup sechs Pleiten, nur einmal reichte es zu einem Pünktchen: Beim irren 3:3 2019, als Sturm schon 3:0 geführt hatte.



Mit Teenie-Abwehr?

Dieser Schandfleck soll Sonntag endlich weg! Darauf brennt Sturm - und Christian Ilzer. Alle Bundesligaklubs konnte er als Coach schon in die Pfanne hauen, nur der LASK war bis dato eine uneinnehmbare Festung für den 43-Jährigen. „Wir haben mit Linz noch was offen, im November war es lange ein Duell auf Augenhöhe, haben wir gut mitgespielt.“ Am Ende gewann aber wieder einmal der Angstgegner - 0:2.