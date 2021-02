Stand das Monument Stonehenge einst in Wales?

Ist das steinzeitliche Monument Stonehenge in der englischen Grafschaft Wiltshire ursprünglich jahrhundertelang in Wales gestanden? Dieser Frage sind Archäologen des University College London (UCL) nachgegangen. Sie wollen nun herausgefunden haben, dass die Megalithen dereinst Teil eines früheren Heiligtums in Wales waren. Das geht jedenfalls aus einem Artikel hervor, der am Freitag in der Fachzeitschrift „Antiquity“ veröffentlicht wurde.