Der Grazer Kabarettist mit den 1000 Gesichtern

Hartes Training

Für dieses Hineinschlüpfen braucht es hartes Training, um in Klangfarbe, Tonfall und Phonetik dem Original zu entsprechen. Der Imitator mit den tausend Gesichtern studiert Interviews, fühlt so lange in die Stimme hinein, bis er die Energie der Parodierten spürt. „Ich muss die Stimme mindestens so gut nachmachen wie der beste Parodist dieser Person, sonst lasse ich es lieber“, sagt Haas.