Mobile Radar-Überwachung verstärkt in Gemeinden

Am Montag betreten viele Kinder und Jugendliche das erste Mal heuer wieder ihre Schule. Verkehrsclub-Experten raten allen, den Weg zum Unterricht möglichst ohne Elterntaxi zurückzulegen. Jeder sollte dem Bewegungsmangel wegen der Corona-Krise entgegenwirken. Erfreut ist Dorner über die Statistik, wonach das Burgenland das einzige Bundesland ist, in dem von Jänner bis Juli 2020 auf dem Schulweg kein Unfall passiert ist. Um die Sicherheit junger und älterer, also besonders gefährdeter Fußgänger weiter zu erhöhen, wird die mobile Überwachung von Gemeindestraßen ausgeweitet.