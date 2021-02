Rechnungshof: Vernichtende Bilanz für Grazer Luft

„In der Steiermark war seit 2014 keine Verbesserung der Luftgütesituaton feststellbar“ – alleine dieser Satz im 124 Seiten langen Bericht des Rechnungshofs ist vernichtend. An der Mess-Stelle in Graz-Don Bosco lagen die Konzentrationen von Stickstoffdioxid und Feinstaub über den Grenzwerten, an anderen Orten in der Stadt sogar noch höher. Und auch die Prognose ist düster: Der Zuzug in den Ballungsraum Graz wird für noch mehr Individualverkehr und noch mehr Luftbelastung sorgen.