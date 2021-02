Polnische Wirte öffnen trotz Corona-Lockdown

„Man muss doch irgendwie leben“

So drängen sich etwa in der Kneipe „PiwPaw“ im Zentrum von Warschau abends die Gäste. Grüppchen von jungen Leuten stehen bei Kerzenschein zusammen, die Barmänner am Tresen zapfen ein Bier nach dem anderen, Kellner flitzen hin und her. „Wir haben 40 verschiedene Sorten Bier“, sagt einer von ihnen stolz. Eine Maske trägt er nicht - genauso wenig wie die Gäste.