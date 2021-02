99ers: Ein neues „Kaliber“ für die Qualigruppe

Vor dem Start in die Qualigruppe der Eishockey-Liga am Freitag gegen Innsbruck haben die Graz99ers noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen: Mit Vitali Menshikov (zuletzt Metallurg Magnitogorsk) bekommt Cheftrainer Jens Gustafsson einen neuen Verteidiger, der gleich am Freitag gegen die Haie sein Debüt feiern dürfte.