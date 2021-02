„Jahr der Schiene“: EU-Lok im neuen Design getauft

Ziel des Europäischen Jahrs der Schiene sei es, die Vorteile der Bahn als sicheres und nachhaltiges Verkehrsmittel ins Rampenlicht zu rücken, so Martin Selmayr, Botschafter der EU-Kommission in Österreich, am Donnerstag in einer Aussendung. Das Jahr der Schiene komme für die EU genau zum richtigen Zeitpunkt: Es sei schließlich „höchste Eisenbahn für Klimaschutz: Wir müssen heute die Weichen für ein klimaneutrales Europa im Jahr 2050 stellen.“