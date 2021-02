Kyrgios mit Extra-Lob für Thiem: „… wie ein Tier!“

Der immer für Eskapaden taugende Kyrgios hatte beim vorjährigen Heim-Major am 27. Jänner im Achtelfinale gegen Rafael Nadal verloren, ehe der Spanier dann im Viertelfinale Thiem unterlag. Vier Wochen später folgte für Kyrgios noch eine Auftaktniederlage - übrigens gegen Humbert - in Acapulco, und dann kam die Pandemie. Kyrgios positionierte sich in der Krise klar, verzichtete nach der Tour-Wiederaufnahme auf Reisen und bot u.a. Hilfsbedürftigen Lebensmittellieferungen an.