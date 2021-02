Bundesheer impft Sanitäter und Ärzte: „Großer Tag“

Die Impfungen werden am Donnerstag, Freitag und Montag in allen Sanitätszentren - wie dem Sanitätszentrum Ost in Wien - und in der Feldambulanz Hörsching bei Linz durchgeführt. In der ersten Etappe werden das Gesundheits- und Sanitätspersonal geimpft sowie jene, die etwa als Contact Tracer, in den Teststraßen oder den Stellungskommissionen und damit „körpernah“ tätig sind.