Das schmutzige Geschäft mit dem Coronavirus

Rechnung im Namen von aufgelassener Firma

Vergangene Woche staunte der Chef eines achtköpfigen Teams aber nicht schlecht, als plötzlich per E-Mail eine Rechnung in Höhe von 270 Euro für 36 Flaschen Desinfektionsmittel in seiner Firma eintrudelte. „Ich dachte im ersten Moment, dass damals vielleicht vergessen wurde, die Rechnung zu bezahlen“, erklärt der Unternehmer der „Krone“. Er wollte eigentlich einer Mitarbeiterin bereits den Auftrag erteilen, das Geld zu überweisen. Doch dann wurde der Tiroler doch noch stutzig und begann mit seinen Nachforschungen...