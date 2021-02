NÖ: Ansturm auf die ersten 10.000 Impftermine

Innerhalb kürzester Zeit sind die ersten 10.000 Online-Termine für die Impfungen gegen das Coronavirus in Niederösterreich am Mittwoch vergeben gewesen. Bereits nach nur einer halben Stunde waren lediglich vereinzelt Plätze verfügbar. Am kommenden Mittwoch werden die nächsten Impftermine freigegeben. Doch Unmut über die geringe Verfügbarkeit machte sich bereits breit.