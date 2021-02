Prozess wegen versuchtem Mord in Graz

Das Paar hatte sich im Mai kennengelernt, Anfang Juni zog die Frau zum Angeklagten. Doch das Glück währte nicht lange, denn die Eifersucht des 54-Jährigen war groß. So soll er bereits am 10. Juni während des Messerschleifens zu seiner Freundin gesagt haben: „Schau das große Messer an, damit könnte ich dir die Gurgel durchschneiden“. Das bestritt der Steirer: „So rede ich nicht, ich hätte gesagt ‘I stich di o‘ oder so“, stellte er richtig.