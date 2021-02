Bergthaler: „Abriegelung vielleicht schon zu spät“

Der Virologe Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) erklärte am Dienstag, dass man in Hinsicht auf die Verbreitung neuer Corona-Mutationen in Tirol zu spät reagiert habe. Angesichts der immer noch hohen Fallzahlen äußerte er auch Unverständnis für die erfolgten Lockerungen.