Lage in Österreich „unglaublich besorgniserregend“

„Tirol ist das neue Florida“, zog Feigl-Ding einen Vergleich mit dem US-Bundesstaat, in dem sich die Lage in Hinsicht auf Corona-Mutationen ähnlich entwickelt. Der Wissenschaftler beschäftigte sich am Dienstag intensiv mit der Situation in Österreich - sein gesteigertes Interesse begründet der Gesundheitsexperte damit, dass seine Frau hierzulande geboren ist und er daher auch schon Dutzende Male selbst in Tirol war.