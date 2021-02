Brand in Hochhaus: Mann aus Wohnung gerettet

Gegen 14.40 Uhr dürfte ein 47-jähriger Grazer in seiner Wohnung eine Zigarette in den auf der Couch abgestellten Aschenbecher abgelegt und sich anschließend in die Küche begeben haben. Die Zigarette dürfte in der Zwischenzeit auf die Couch gefallen sein und diese sowie in der Nähe befindliche Möbel und Elektrogeräte in Brand gesetzt haben. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert, zudem langten mehrere Notrufe in der Brandmeldezentrale ein.