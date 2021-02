Ex-Lehrer steht als Staatsverweigerer vor Gericht

Mitgliedschaft in staatsfeindlicher Verbindung

Im aktuellen Verfahren geht es deshalb um die Mitgliedschaft in einer staatsfeindlichen Verbindung. Man fühlte sich in den Februar 2020 zurückversetzt. Die Plädoyers großteils wortwörtlich dieselben. Der Hauptangeklagte, der von Lehrer auf Lehrling umgesattelt hat, will sich nur für Menschenrechte eingesetzt haben, zitiert wieder die Bibel, spricht von Endzeit und einem göttlichen Recht auf Leben. Urteil steht aus.