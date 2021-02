Ansturm auf Apotheken-Test

Derzeit wird in 32 (Stand Dienstag) von 40 burgenländischen Apotheken fleißig getestet. In den nächsten Tagen wird das Angebot erweitert. Ab Donnerstag werden ebenfalls in der Apotheke „Zum heiligen Geist“ in Deutschkreutz, sowie ab Montag in der Römer-Apotheke in St. Margarethen Testmöglichkeiten angeboten. In jedem Bezirk sind grundsätzlich mehrere Standorte verfügbar. Lediglich im Bezirk Jennersdorf sowie in Rust sind Termine jeweils nur in einer Apotheke möglich. Die meisten Testmöglichkeiten gibt es im Bezirk Neusiedl am See mit insgesamt neun Standorten, gefolgt von Oberwart mit aktuell sechs Apotheken. Direkt in Güssing nimmt etwa die Diana Apotheke teil. Ab Samstag werden hier zusätzlich, nach telefonischer Anmeldung, Tests außerhalb der Öffnungszeiten angeboten. Termine sind dann auch nach 18 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen möglich.