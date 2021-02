Tiertransporte im finsteren Verlies

Heftige Kritik an Kälbertransporten

Freilich: Auch die Konsumenten und deren Heißhunger auf möglichst billiges Fleisch tragen Schuld an der millionenfachen Qual. Ein gutes Beispiel dafür sind die heftig kritisierten Kälbertransporte. Im Ausland ist die Mast oft billiger. Denn die Kälber werden dort lediglich mit einer Mischung aus Wasser, Milchpulver und Palmöl gefüttert, um deren Fleisch möglichst weiß zu halten. Diese tierquälerische Mast ohne eisenhaltiges Raufutter ist in Österreich verboten. Also werden die Kuhbabys lebend exportiert, das minderwertige Schlachtfleisch wird dann wieder eingeführt, wo es auf unseren Tellern landet.