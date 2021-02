15-jähriges Mädchen in Linz sexuell belästigt

Die 15-Jährige aus Linz verbrachte bereits am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr ihre Mittagspause in einem Einkaufszentrum in der Hauptstraße. Als sie dieses in Richtung Blütenstraße verließ, bemerkte sie einen bislang unbekannten Mann in einer Tiefgarage auf einem schwarzen Auto sitzend, der laut ihren Angaben sein Geschlechtsteil in den Händen hielt. Er rief der Jugendlichen zu und masturbierte dabei, hieß es.