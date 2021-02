Spanier täuschte 2000 Tumore vor: Zwei Jahre Haft

Viele Menschen hatten Mitleid mit dem Simulanten

Für eine Behandlung seiner seltenen Krankheit in den USA brauche er dringend Geld, beteuerte er immer wieder bei Fernsehauftritten und in sozialen Medien. Viele Menschen hatten Mitleid mit dem Simulanten, der mit seiner Glatze wie ein Patient in Chemotherapie wirkte, und spendeten Geld, darunter auch Prominente aus Kultur und Sport. Tatsächlich wurde er gratis in einem Krankenhaus in der Nähe seines Wohnortes in Valencia behandelt und sein Leben war nie in Gefahr, schrieb die Nachrichtenagentur Europa Press.