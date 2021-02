Amanda Gorman als erste Dichterin beim Super Bowl

Halbzeitshow mit The Weeknd

Nach Gormans Vortrag begann das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und dem Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Die Buccaneers gewannen mit 31:9. In der Halbzeitpause lieferte der kanadische R&B-Star The Weeknd eine spektakuläre Show ab. Dabei sang er unter anderem seine Hits „Starboy“, „The Hills“ und „I Feel It Coming“. An einem Punkt seines Auftritts tastete der Sänger sich durch einen engen Gang voller Spiegel, später stürmte er mit seinen Tänzern hinaus auf das Spielfeld. Dort treten während der Super-Bowl-Halbzeitshow normalerweise Hunderte Tänzer auf, was dieses Mal wegen der Corona-Restriktionen nicht erlaubt war.