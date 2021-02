The Weeknd langweilte Fans mit Halbzeit-Show

Und besonders viel Engagement hatte The Weeknd wohl in jenen Teil der Show, die zum ersten Mal auf der Tribüne und nicht komplett am Spielfeld stattfand, gesteckt, in dem der Sänger in einem Spiegelkabinett mit wackeliger Kamera gefilmt wurde und sich dabei um sich selbst drehte. Schon vor seinem Auftritt kündigte der 30-Jährige im Magazin „Billboard“ an: „Wir konzentrieren uns wirklich darauf, uns mit den Fans zu Hause zu verbinden und die Show zu einem cineastischen Erlebnis zu machen.“