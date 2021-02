WK-Chef: „Man zeigt mit dem Finger auf Tirol“

Die rauen Töne aus Tirol in Sachen Coronavirus-Maßnahmen sind auch am Sonntagabend keineswegs milder geworden. Der Tiroler Wirtschaftskammer-Chef Christoph Walser hat in der „ZiB 2“ deutlich gemacht, dass man kein Verständnis für spezielle Maßnahmen habe, welche die Ausbreitung der Südafrika-Variante verhindern könnte. Er wirft dem Gesundheitsministerium vor, mit falschen Zahlen zu arbeiten: „Da macht man ein Riesentheater um acht positive Fälle.“