Coronavirus-Maßnahmen: Weiter Tauziehen um Tirol

Zahl der Corona-Fälle leicht gesunken

Die Zahl der Corona-Fälle in Tirol sank am Sonntag: 1170 Personen waren infiziert – um 26 weniger als am Tag zuvor. 88 neue Fälle wurden registriert. Die Verschärfungs-Debatte ins Rollen gebracht hatte die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer, die sich für eine Isolation und einen längeren Lockdown aussprach.