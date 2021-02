Mediziner entwickelte zu Hause Corona-Impfstoff

Erster Test an sich selbst bereits im März 2020

Im März 2020 verabreichte sich der Arzt die erste Dosis mit seinem eigenen Impfstoff, nach drei weiteren Spritzen sei er nun immun. Nach den Tests, die er an Familie und Freiwilligen durchgeführt hatte, stellte er eine Wirksamkeit von 90 Prozent fest. Er teilte seine Erkenntnisse mit den renommierten Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck - deren Enthusiasmus hielt sich allerdings in Grenzen, so Stöcker.