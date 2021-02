Illegale Skitrips boomen am Zeller See

„Hallo, danke für deine Anfrage. Ich habe deine Anfrage soeben bestätigt“, schreibt die Vermieterin (Name der Redaktion bekannt). Die nette Dame aus Deutschland lässt sich nicht lange bitten: Gerne vermietet sie am kommenden Wochenende ihr Appartement in Zell am See, das sie auf der Plattform Airbnb anbietet – ohne weitere Fragen.