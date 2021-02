Weichselbraun über „Masked Singer“-Geheimnisse

Backstage bei Show-Hit

Die Zuseher können am Montag (13.05 Uhr) und Dienstag (19 Uhr) in den „Café Puls“-Sendungen mit ihr backstage bei den Vorbereitungen dabei sein. „Ich liebe gute Shows, und ,The Masked Singer‘ ist genau das. Außerdem ist meine Tochter ein großer Fan der UK-Variante, welches bessere Argument gibt es, als eine Show zu moderieren. Ich freue mich auf viele unterhaltsame Momente und darauf, gemeinsam mit ganz Österreich zu raten, wer unter den Masken steckt.“