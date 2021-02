Edi Finger Jr. trauert um Schwester Elisabeth

Am Samstag sei seine Schwester schließlich 65-jährig verstorben. „Es war ein Schock“, so Edi Finger junior. „Wir konnten Sissy vor ihrem stillen Tod nicht einmal mehr besuchen.“ Er ist sich sicher: „Hätte Sissy nicht den Blutkrebs bekommen, hätte sie Corona in ihrem Alter weggesteckt. Aber so war es ein ungleicher Kampf gegen die Krankheit.“