Salma Hayek dreht Serie über sprechende Brüste

Salma Hayeks Dekolleté hat schon so manchen Fan um den Verstand gebracht. Ihr neuestes Projekt macht Brüste jetzt zum Star einer Serie. Denn wie Hayek jetzt verriet, wird der Roman „A Boob‘s Life: How America‘s Obsession Shaped Me ... And You“ von Leslie Lehr bald für den US-Streamingsender HBO verfilmt. In dem Werk geht es um eine Frau namens Leslie, die sich kurz vor ihrem 40. Geburtstag in einer Krise befindet. Als ihre Brüste mit ihr reden anfangen, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt.