Martin Grubinger: Unsichtbares Band zu den Lesern

Klar, manche Formulierungen müssen diskutiert werden. Oft bleibt mir weniger als eine Stunde Zeit, um den Text zu schreiben. Diese Kolumne betrachte ich als mein wunderschönes Hobby. Da mein Beruf allerdings immerwährende Priorität genießen muss, geht die Emotion in der Kürze der Zeit auch hin und wieder mit mir durch. Dann greift das Korrektiv und Claus Pándi zum Hörer. Formulierungen, die unpassend sind oder auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten, gehen dann nicht. Dann wird bissl gestritten, viel gelacht und am Ende ein Kompromiss gefunden. Dieses kleine Jubiläum aber will ich nutzen, um auch Danke zu sagen. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ist es zu verdanken, dass ich mit Freude das Ende ihrer Woche in der „Krone“ mit meiner Kolumne begleiten darf. In diesen zwei Jahren hat sich ein unsichtbares Band zwischen uns gesponnen. Die vielen Reaktionen, die mich wöchentlich erreichen, zeigen auch, dass es ein Verlangen nach klarer und direkter Sprache gibt. Die Sehnsucht, die Dinge beim Namen zu nennen und ohne politische oder wirtschaftliche Abhängigkeiten in offener Aussprache Lösungen einzufordern, ist groß.