Österreicher stirbt bei Flugzeugabsturz über Eifel

Um 12.40 Uhr an diesem Freitag verschwand die einmotorige, in Deutschland registrierte Cessna 182 vom Flugradar. Die fatale Folge: Der Pilot aus Österreich war bei extremem Nebel in Schwierigkeiten geraten. Er hatte keine Chance - stürzte in der deutschen Region Eifel im Bundesland Rheinland-Pfalz ab.