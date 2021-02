Mählich hängt Trainer-Karriere an den Nagel

„Das Kapitel ist abgeschlossen, an meiner Einstellung zu Sturm hat sich deswegen nichts geändert“, erklärt Mählich, der Freitag beim Cup-Spiel zwischen Sturm und der Vienna sein Comeback auf der ORF-Bühne feierte. „Es hat Spaß gemacht, in der Regel bin ich ja als Experte im Studio. Als Co-Kommentator hab ich vor Jahren letztmals fungiert. Hoffentlich ist es gut angekommen.“



Mentaltrainer-Ausbildung

Der 49-Jährige, der nach seinem Abgang in Graz Lustenau ins Cup-Finale führte, nutzte die Corona-Stille der letzten Monate zum intensiven Nachdenken. „Was will ich, wohin soll es gehen? Als Trainer im Profifußball sehe ich mich jedenfalls nimmer. Sag niemals nie, aber ich hab das Feuer für diesen Job nicht mehr.“