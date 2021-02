Autoknacker-Duo nach 43 Delikten gefasst

Trio in fünf Bundesländern aktiv

Die Beschuldigten sollen dabei meist durch Aufbocken und Demontieren, hochpreisige Reifenkomplettsätze von Ausstellungsfahrzeugen bei diversen Autohäusern erbeutet haben. In einem Fall sollen sie die Heckscheibe eines Firmenfahrzeuges eines Installateurbetriebes eingeschlagen und daraus diverse Werkzeuge gestohlen haben. In zehn Fällen sollen die Täter gestohlene Kennzeichen am Tatfahrzeug montiert haben. Dabei waren die Verbrecher in Wien, Nieder- und Oberösterreich, der Steiermark und im Burgenland aktiv. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 280.000 Euro.