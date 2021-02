„Ein-Euro-Deal“ von Politiker sorgt für Debatten

Nachdem mehrere Anläufe für ein Hotel auf dem ehemaligen Vorchdorfer Feuerwehrgelände scheiterten, könnte es 2022 mit einer Mischform aus Hotel und Mietwohnungen klappen. In 30 kleinen Unterkünften soll „temporäres Wohnen“für Monteure oder in Not geratene Personenmöglich sein. Hinter dem Projekt steckt ÖVP-Fraktionschef Johannes Huemer, der mit seiner Firma den Baugrund um einen Euro erwarb.