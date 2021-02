Salzburgs goldene WM-Jahre sind vorerst vorbei

Seit 1931 werden Ski-Weltmeister ermittelt. In den 90 Jahren schrieben viele Salzburger die Geschichte mit. Allein das letzte WM-Rennen, der Herren-Slalom in Are 2019, wurde dank Marcel Hirscher zur Salzburger Beute. Mit seinem siebten Titel (fünf in Einzelbewerben) trat der Ski-König ab.