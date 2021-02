Studie über Zukunft des Wintersports nach Corona

So sagen 73 Prozent, dass kontaktlose Technologien - angefangen bei der Zahlung bis hin zum Skiverleih und dem Check-In im Hotel - bis zum Jahr 2025 deutlich zunehmen werden. Bei der im Vorjahr dazu durchgeführten Studie hielten das mit insgesamt 62 Prozent noch weniger für wahrscheinlich. Studienleiter Sascha L. Schmidt von der „WHU - Otto Beisheim School of Management“ ist sogar überzeugt, dass „kontaktlose Technologien in der Wintersportbranche bald der Standard sein werden“.