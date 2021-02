„Spaziergänger“ blockierte Rettungsgasse auf A2

Einem Trümmerfeld glich die Südautobahn am Donnerstag bei Wiener Neustadt (NÖ), nachdem ein Pkw in einen abgestellten Lkw der ASFINAG gekracht war. Die A…2 musste komplett gesperrt werden. Im Stau hielt es einige Lenker jedoch nicht im Auto – sie stiegen aus und behinderten so die Rettungskräfte bei der Zufahrt.