Cathy Lugner: „Drehe noch wegen Schmerzen durch“

Neben der Angst um eine Krebserkrankung leidet Cathy jetzt zusätzlich unter starken Schmerzen, wie sie auf Instagram verriet. In einer ihrer Instagram-Storys schrieb die „Playboy“-Beauty nun, dass es ihr leidtue, dass sie sich gerade so selten bei ihren Fans melde. Aber sie habe „seit wenigen Tagen ziemliche Schmerzen in der Brust (wegen meiner Kapselfibrose).“ Es gehe ihr „gar nicht gut. Ich drehe noch komplett durch wegen der Schmerzen“, so Cathy weiter.