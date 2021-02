Salzburger macht erstes Foto von planetarem Nebel

Rochus Hess ist langjähriges Mitglied der Arbeitsgruppe für Astronomie am Haus der Natur und betreibt seit 20 Jahren Astrofotografie auf höchstem Niveau. Er konzentriert sich vor allem auf Objekte außerhalb unseres Sonnensystems, wobei ihm das leistungsstarke Teleskop auf der 2018 errichteten VEGA-Sternwarte in Nußdorf neue Möglichkeiten eröffnete. Nun sorgt seine Aufnahme vom planetarischen Nebel StDr1 in der internationalen Fachwelt für Anerkennung.