Sturm: Wenn der Aufstieg reine Kopfsache ist

Acht Einzelsportler betreut der 55-Jährige nebst seiner Tätigkeit in Graz. „Sturm hat Priorität. Ich habe eine extreme Leidenschaft für dieses Team, diesen tollen Klub entwickelt.“ Alle zwei Wochen ist Berthold vier, bis fünf Tage in Graz, die Zusammenarbeit soll intensiviert werden. „Es ist schwer zu beurteilen, was ich bewirken kann. Aber wenn ich sehe, wie sich die Burschen reinhauen, auch in der 90. Minute vorne voll anlaufen und man von bedingungslosem Einsatz, von diesem Sturmgeist spricht, bin ich sehr glücklich.“