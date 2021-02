Die große Konstante ist nicht mehr

„Der Walter war die personifizierte Konstanz!“, sagt Sturms Ehrenkapitän Andy Pichler über seinen am Mittwoch an einem inoperablen Gehirntumor verstorbenen Freund Walter Saria, der am kommenden Montag 66 Jahre alt geworden wäre und Mitglied von Sturms Jahrhundert-Mannschaft war. Der in St. Peter/Ottersbach geborene Schlussmann war von 1975 bis 1986 die unangefochtene Nummer eins bei Sturm, ist mit 366 Spielen (damit Nummer sechs der Sturm-Einsatzliste) so oft wie kein anderer im Tor der Blackies gestanden. „Und ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals eine längere schlechte Phase gehabt hätte“, so Pichler, „der Walter hat zehn Jahre auf einem Top-Level gespielt, war in den Achtzigern sportlich und auch wegen seiner menschlichen Qualitäten extrem wichtig für unsere erfolgreiche Europacup-Zeit. Ihn konnte nichts aus der Fassung bringen. Wenn er gebraucht wurde, war er immer da.“