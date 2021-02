Land knüpft sich die „Mobile Homes“ vor

Wie bereits berichtet, waren es so genannte Chalet-Dörfer wie z. B. in der Leutasch, die Sorgen bereiteten. Vor allem die Liste Fritz fürchtete illegale Freizeitwohnsitze durch so genannte „Mobile Homes“. „Die Liste Fritz hat dieses absurde und aberwitzige Investorenmodell auf Rädern aufgedeckt“, erklärt LA Sint. Nun knüpft sich der Tiroler Landtag das Camping-Gesetz vor. Gesetzesänderungen brauchen manchmal gefühlte Ewigkeiten, manchmal gehen sie aber auch ganz schnell.