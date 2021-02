Opposition gestärkt, Druck auf Türkis-Grün steigt

Einen interessanten Wandel in der Wählergunst leitet das Institut ebenfalls aus seiner Umfrage ab, im Zuge derer 800 Personen über 16 Jahren befragt wurden: Während in den letzten Jahren die Große Koalition eher als „Stillstands-Koalition“ galt, wünschen sich offenbar immer mehr Menschen eine Regierungsbeteiligung der SPÖ. 44 Prozent der Österreicher sind dafür, 42 Prozent lehnen die SPÖ in einer Koalition auf Bundesebene ab, während die Grünen Stimmen verlieren. „Jetzt in der Krise wird sie in den Köpfen der Menschen eher als Stabilitätsfaktor wahrgenommen“, sagt Haselmayer.