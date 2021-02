Südafrika-Virus: „Kein exponentielles Wachstum“

In Tirol hat am Mittwoch die Ausbreitung der südafrikanischen Variante des Coronavirus die Behörden intensiv beschäftigt. Laut Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) konnte man bisher aber keine „exponentielle Ausbreitung“ der Mutationen feststellen, die Corona-Zahlen seien außerdem konstant. Bei 75 PCR-Proben wurde die südafrikanische Variante nachgewiesen, in 21 Fällen dagegen die britische, hieß es seitens des Landes am Abend.