Kulturzentrum bei den Minoriten blickt nach vorne

Pläne für das Frühjahr 2021

Im Anschluss wartet schon das nächste große Projekt: Der französische Künstler Guillaume Bruère hat im ersten Lockdown atemberaubende „Kreuzigungen“ gemalt, die neben weiteren Werken ab 1. März in der Fasten- und Osterzeit (bis 8. Mai) zu sehen sein werden. Bereits davor, am 17. Februar, wird in der Andräkirche der Kunst-Aschermittwoch zelebriert - mit dem steirischen Künstler Emmerich Weissenberger und dem Kollektiv art embassy.