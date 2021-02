Christoph Strasser: Der Mann der Extreme

Strasser hat ein neues Ziel, startet deshalb 2021 auch nicht beim „Race Across America“. Der Kraubather will es schaffen, als erster Radfahrer überhaupt 1000 (!) Kilometer in 24 Stunden zurückzulegen. Und ist dabei schon jetzt voll in der Planungs- und Vorbereitungsphase: „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Mit dem neuen Rekordversuch habe ich sie gefunden.“