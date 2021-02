Auto-Demo als Grundrecht?

Der umtriebige Gemeinderat Mario Rosensteiner (ehemalig FP, nun Bürgerlisten-Mandatar) plant kommenden Sonntag die „1. Wiener Mobile-Demo“ am Ring in der Bundeshauptstadt. In Schrittgeschwindigkeit sollen zahlreiche Fahrzeuge – unter Einhaltung der Abstände – auf die Wahrung von Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht aufmerksam machen: „Ich habe die Demo bei den Behörden angemeldet und hoffe auf positive Rückmeldung. Das Thema Corona wurde absichtlich nicht angesprochen, denn darum geht es auch nicht“, so Rosensteiner.